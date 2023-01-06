Популярная украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук ответила на самые популярные вопросы фанатов в Инстаграм и поделилась личным. В этот раз тема зашла о детях знаменитости, которых она воспитывает с супругом Александром Божковым.
У артистки поинтересовались, почему уже заметно повзрослевший сын до сих пор спит в одной кровати с родителями.
Саливанчук быстро нашла оправдание своему решению: «Ребенок до трех лет считает себя с матерью одним целым. И состояние матери показывает, каким будет настрой у ребенка. Он переживает – на переживает и наоборот. Есть такой синдром «мертвая мать». В психоанализе, это не реально умершая мать, это мать, которая физически жива, но эмоционально не доступна для ребенка.
Есть дети, которые постоянно нуждаются в контакте с мамой и это наоборот хорошо для них, но не очень удобно для мам».
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Также Анна обратила внимание на то, как важно отдыхать в свободное время, чтобы полностью на пасть духом.
Саливанчук похвалилась фигурой в изумрудном купальнике и заинтересовала образом. Как известно, саливанчук долгое время рассказывала, как старается похудеть и держать себя в форме после рождения второго ребенка.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.