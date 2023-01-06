Популярна українська артистка Тіна Кароль продовжує показувати нові ролики зі своїх останніх концертів, які проводила нещодавно. Артистка також організувала роботу фонду для допомоги постраждалим від російської агресії.

Перейшовши українською мовою, зірка, як і раніше, отримує компліменти до рядків нових пісень та презентованих нещодавно уривків.

«Forever young. Завжди жива. Гімн на всі часи та покоління. Дякую @alphaville.music за твій поклик серця бути з українцями. Твій український куплет вийшов дуже зворушливим!» – написала Кароль під кадрами.

У мережі відреагували:

Wow 💫💫👍🏻 я так люблю цю композицію! Вийшло дуже зворушливо, аж мурашки!); Як тільки Тіна виходить на верхівки серця, завмирає 😍 Наша красуня! Наша гордість!;

Українською 😭 Тінааа❤; дуже скучили вже за вашими концертами в Україні 😭 чекаємо на вас вдома 🇺🇦; It was a magical moment ❤️

Чоловік значно програє за виконанням (Так, співати наживо - це мистецтво; дуже сильно 🥰; Дуже красиво і зворушливо 💛💙».

Раніше артистка представила два фото, на яких постала без макіяжу та вразила шанувальників красою. Також Тіна показала, чим сьогодні снідала. Так, ранок артистки почався із сирників та свіжоспеченого хліба.

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