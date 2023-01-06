Популярная украинская артистка Тина Кароль продолжает показывать новые ролики из своих последних концертов, которые проводила недавно. Артистка также организовала работу фонда для помощи пострадавшим от российской агрессии.

Перейдя на украинский язык, звезда по-прежнему получает комплименты к строчкам новых песен и презентованных недавно отрывков.

«Forever young. Всегда жива. Гимн на все времена и поколения. Спасибо @alphaville.music за твой зов сердца быть с украинцами. Твой украинский куплет получился очень трогательным!» - написала Кароль под кадрами.

В сети отреагировали:

Wow 💫💫👍🏻 я так люблю эту композицию! Получилось очень трогательно, аж мурашки!); Как только Тина выходит на верхушки сердца, замирает 😍 Наша красавица! Наша гордость!;

Українською 😭 Тинааа❤; очень соскучились уже по вашим концертам в Украине 😭 ждем вас дома 🇺🇦; It was a magical moment ❤️

Мужчина значительно проигрывает по исполнению( Да, петь вживую- это искусство; очень сильно 🥰; Очень красиво и трогательно 💛💙».

Ранее артистка представила два фото, на которых предстала без макияжа и впечатлила поклонников красотой. Также Тина показала, чем сегодня завтракала. Так, утро артистки началось с сырников и свежевыпеченного хлеба.

Напомним, кума Лорак Подкопаева обратилась к украинцам из Америки.

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