Українська популярна співачка Злата Огнвіч щодня розповідає про своє життя у мережі, а також ділиться кадрами із виступів. І цього разу не був винятком – артистка похвалилася цікавим роликом із частиною виступу в оновленому образі.
«Лелека. Лети, Лелеко, птахо вільная, залишись, де мій ДІМ 🤍 Мені так легко, земле рідная, дихати небом Твоїм…» - пишет Злата под коротким роликом с частью своего выступления. Для него она даже сменила на время прическу.
У мережі почали коментувати:
«Аж мурашки по тілу❤️🥲; Прекрасна пісня, прекрасна Злата 😍❤️; Слухала, мабуть, разів 1000; Дуже добре, 😍😍аж до сліз😢;
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Дякую, що наповнюєте світлом, любов'ю, добром серце і душу ❤️така глибина, така краса, ідеальна музична композиція, одразу сподобалась 💔;
Неймовірно гарно! Супер! 💙; Зачаровує 😍, серце завмирає ❤; Душевно і невимовно прекрасне ❤️і виконання ... дякую 🔥 ».
Учора популярна співачка Злата Огнвіч поділилася відео, на якому показала, як вийшла на збирання завалів із десятками киян. Вона також показала кадри наслідків чергового вибуху у Києві після удару з боку російських окупантів.
Після Злата показала, як згодом спільної роботи довелося влаштовувати перерву та окремо ще працювати під звук повітряної тривоги.
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