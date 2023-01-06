Известная певица Злата Огневич поделилась отрывком из своего выступления с новой композицией.

Украинская популярная певица Злата Огнвич каждый день рассказывает о своей жизни в сети, а также делится кадрами из выступлений. И этот раз не был исключением - артистка похвалилась интересным роликом с частью выступления в обновленном образе.

«Лелека. Лети, Лелеко, птахо вільная, залишись, де мій ДІМ 🤍 Мені так легко, земле рідная, дихати небом Твоїм…» - пишет Злата под коротким роликом с частью своего выступления. Для него она даже сменила на время прическу.

В сети принялись комментировать:

«Аж мурашки по телу❤️🥲; Прекрасная песня, прекрасная Злата 😍❤️; Слушала, наверное, раз 1000; Очень хорошо, 😍😍аж до слез😢;

Спасибо, что наполняете светом, любовью, добром сердце и душу❤️такая глубина, такая красота, идеальная музыкальная композиция, сразу полюбилась 💔;

Невероятно красиво! Супер!💙; Завораживает 😍, сердце замирает❤; Душевно и невыразимо прекрасно ❤️и исполнение...спасибо🔥».

Вчера популярная певица Злата Огнвич поделилась видео, на котором показала, как вышла на уборку завалов с десятками киевлян. Она также показала кадры последствий очередного взрыва в Киеве после удара со стороны российских оккупантов.

После Злата показала, как спустя время общей работы пришлось устраивать перерыв и отдельно еще работать под звук воздушной тревоги.

Напомним, экс-подопечная Монатика Лида Ли появилась в компании разведенного Пикалова.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина хвастнула новым образом и вызвала бурные споры о замужестве.

Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" в спортзале хлестко ответила завистникам, видео.