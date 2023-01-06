Украинская популярная певица Злата Огнвич каждый день рассказывает о своей жизни в сети, а также делится кадрами из выступлений. И этот раз не был исключением - артистка похвалилась интересным роликом с частью выступления в обновленном образе.
«Лелека. Лети, Лелеко, птахо вільная, залишись, де мій ДІМ 🤍 Мені так легко, земле рідная, дихати небом Твоїм…» - пишет Злата под коротким роликом с частью своего выступления. Для него она даже сменила на время прическу.
В сети принялись комментировать:
«Аж мурашки по телу❤️🥲; Прекрасная песня, прекрасная Злата 😍❤️; Слушала, наверное, раз 1000; Очень хорошо, 😍😍аж до слез😢;
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Мобики деморализованы: у ВСУ новые успехи, появились подробности с передовой
Присутствует опознавательный символ: в Беларуси заметили военные эшелоны, идут под многоэтажками
В "Укрэнерго" предупредили, когда и почему снова выключат свет: что нужно знать
"Переобутые предатели": "Антитела" нарвались на критику после выступления в "Квартал 95"
Спасибо, что наполняете светом, любовью, добром сердце и душу❤️такая глубина, такая красота, идеальная музыкальная композиция, сразу полюбилась 💔;
Невероятно красиво! Супер!💙; Завораживает 😍, сердце замирает❤; Душевно и невыразимо прекрасно ❤️и исполнение...спасибо🔥».
Вчера популярная певица Злата Огнвич поделилась видео, на котором показала, как вышла на уборку завалов с десятками киевлян. Она также показала кадры последствий очередного взрыва в Киеве после удара со стороны российских оккупантов.
После Злата показала, как спустя время общей работы пришлось устраивать перерыв и отдельно еще работать под звук воздушной тревоги.
Напомним, экс-подопечная Монатика Лида Ли появилась в компании разведенного Пикалова.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина хвастнула новым образом и вызвала бурные споры о замужестве.
Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" в спортзале хлестко ответила завистникам, видео.