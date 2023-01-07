Відома телеведуча Леся Нікітюк похвалилася, як займається у залі після перерв на свята.

Популярна українська ведуча, знаменита артистка Леся Нікітюк показала в Інстаграм шанувальникам, як тримає себе у формі, хоч і любить побалувати смакоти відразу після заняття. За словами Лесі, вона не намагається сильно обмежити себе.

Раніше Нікітюк уже поділилася з читачами, як мати ідеальну фігуру без виснажливих дієт та вправ. Як виявилося, корисну пораду вона отримала від знаменитого кулінара та ведучого Бориса Бурди.

"Їсти можна що завгодно ... А щоб не одужувати, потрібно менше жерти!" – зазначив відомий кулінар.

На цей раз на фото Леся чесно показала, як виглядає зараз після свят.

"Дві спортивні леді передають вам привіт".

Нікітюк не знімається у нових проектах, як це було раніше. Проте зірка цікавиться іншими речами, показує свої будні у мережі та займається з волонтерами для допомоги ЗСУ.

Також Леся намагається спілкуватися з фанатами, незважаючи на періодичні їдкі коментарі, які їй пишуть в Інстаграм недоброзичливці. Цього разу Нікітюк відповіла на запитання, які найбільше цікавили людей.

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