Известная телеведущая Леся Никитюк похвалилась, как занимается в зале после перерывов на праздники.

Популярная украинская ведущая, знаменитая артистка Леся Никитюк показала в Инстаграм поклонникам, как держит себя в форме, хотя и любит побаловать вкусностями сразу после занятия. По словам Леси, она не старается себя сильно ограничить.

Ранее Никитюк уже поделилась с читателями, как иметь идеальную фигуру без изнурительных диет и упражнений. Как оказалось, полезный совет она получила от знаменитого кулинара и ведущего Бориса Бурды.

"Кушать можно что угодно… А что б не поправляться, нужно меньше жрать!" – отметил известный кулинар.

В этот раз на фото Леся честно показала, как выглядит сейчас после праздников.

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Никитюк не снимается в новых проектах, как это было раньше. Однако звезда интересуется другими вещами, показывает свои будни в сети и занимается с волонтерами для помощи ВСУ.

Также Леся старается общаться с фанатами, несмотря на периодические едкие комментарии, которые ей пишут в Инстаграм недоброжелатели. В этот раз Никитюк ответила на вопросы, которые интересовали людей больше всего.

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