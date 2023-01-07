Настя Коротка зазначила, що наразі всі українці перестали жити в ідеальному світі, де батьки виховують своїх дітей та проводять увесь вільний час із ними.

Український ведучий Андрій Бєдняков, який став зіркою після травел-шоу "Орел і решка", відправив свою дружину із двома дітьми до США, а сам залишився в Україні. Його дружина, актриса Настя Коротка вперше у новому році вийшла на зв'язок та поділилася в Інстаграм атмосферним святковим фото, на якому зображена з двома дітьми.

Сім'ю зняли на тлі прикрашеної ялинки, каміна та новорічних подарунків у святковій упаковці. Поруч із знаменитістю розмістився чотирилапий улюбленець Буфа. Настя Коротка зазначила, що наразі всі українці перестали жити в ідеальному світі, де батьки виховують своїх дітей та проводять увесь вільний час із ними.

"На цьому фото, замість коробок, мав сидіти наш тато і щиро посміхатися, тримаючи на руках Остапа! Але це в ідеальному світі, в якому ми більше не живемо! А у нашому реальному світі ми не скаржимося, ми просто чекаємо. Як сказала "мені подруга: "Я не бажаю нам перемоги. Навіщо бажати те, що й так станеться”, – написала під постом Коротка.

У свою чергу, Андрій Бєдняков уже встиг прокоментувати фотографію дружини: "Замість коробок"... так мене ще ніхто не називав...", - написав під фото з коханою та дітьми глава родини.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

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