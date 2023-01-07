Настя Короткая отметила, что теперь все украинцы перестали жить в идеальном мире, где отцы воспитывают своих детей и проводят все свободное время с ними.

Украинский ведущий Андрей Бедняков, который стал звездой после травел-шоу "Орел и решка", отправил свою жену с двумя детьми в США, а сам остался в Украине. Его жена, актриса Настя Короткая первый раз в новом году вышла на связь и поделилась в Инстаграм атмосферным праздничным фото, на котором изображена с двумя детьми.

Семью запечатлели на фоне украшенной елки, камина и новогодних подарков в праздничной упаковке. Рядом со знаменитостью разместился четвероногий любимец Буфа. Настя Короткая отметила, что теперь все украинцы перестали жить в идеальном мире, где отцы воспитывают своих детей и проводят все свободное время с ними.

"На этом фото, вместо коробок, должен был сидеть наш папа и искренне улыбаться, держа на руках Остапа! Но это в идеальном мире, в котором мы больше не живем! А в нашем реальном мире мы не жалуемся, мы просто ждем. Как сказала мне подруга: "Я не желаю нам победы. Зачем желать то, что и так произойдет", – написала под постом Короткая.

В свою очередь, Андрей Бедняков уже успел прокомментировать фотографию жены: "Вместо коробок"... так меня еще никто не называл...", — написал под фото с любимой и детьми глава семьи.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.



