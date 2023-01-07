Співачка Аліна Гросу вперше висловилася про свого бойфренда-росіянина Романа Полянського. Після його поїздки до Москви в мережі ходять чутки про розлучення пари. Так, артистка поспілкувалася з шанувальниками в Instagram і відповіла на питання, що їх найбільш хвилюють, про своє особисте життя.

Зокрема, були питання про відносини з Романом Полянським. Аліна зазначила, що у подробиці розриву з екс-коханим вдаватися не хоче, проте зазначила, що причиною розлучення стала публічність їхнього роману.

"Не хочу нічого зараз коментувати. Думаю, що це була моя помилка – показувати своє особисте життя. Можливо, пізніше розповім", — заінтригувала Аліна Гросу.

Також у виконавиці поцікавилися, чи сумує вона за бойфрендом: "Якщо дуже чесно, то навіть не починала нудьгувати". Крім того, артистка зізналася, що не збирається видаляти фото з Полянським, адже вона доросла жінка, а не скривджена дитина.

Варто зазначити, що восени наречений Аліни Гросу засвітився у Москві з артистами, які підтримують війну. За час, як він був у Чернівцях, Роман Полянський жодного слова не сказав про війну, хоча Павло Зібров називав його патріотом України.

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