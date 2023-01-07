Співачка Аліна Гросу вперше висловилася про свого бойфренда-росіянина Романа Полянського. Після його поїздки до Москви в мережі ходять чутки про розлучення пари. Так, артистка поспілкувалася з шанувальниками в Instagram і відповіла на питання, що їх найбільш хвилюють, про своє особисте життя.
Зокрема, були питання про відносини з Романом Полянським. Аліна зазначила, що у подробиці розриву з екс-коханим вдаватися не хоче, проте зазначила, що причиною розлучення стала публічність їхнього роману.
"Не хочу нічого зараз коментувати. Думаю, що це була моя помилка – показувати своє особисте життя. Можливо, пізніше розповім", — заінтригувала Аліна Гросу.
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
Українці хочуть змінити статус Криму: "Давайте визнаємо свої помилки"
Непростий січень буде для чоловіків із певним іменами: у кого різко зміниться життя
"Ми нікому не скажемо": "Пташку" з "Азовсталі" застукали у цікавій компанії, фото
Суперфінал МайстерШеф. Битва сезонів обернувся розчаруванням: "Ох, так прикро..."
Також у виконавиці поцікавилися, чи сумує вона за бойфрендом: "Якщо дуже чесно, то навіть не починала нудьгувати". Крім того, артистка зізналася, що не збирається видаляти фото з Полянським, адже вона доросла жінка, а не скривджена дитина.
Варто зазначити, що восени наречений Аліни Гросу засвітився у Москві з артистами, які підтримують війну. За час, як він був у Чернівцях, Роман Полянський жодного слова не сказав про війну, хоча Павло Зібров називав його патріотом України.
Нагадаємо, Гросу показала свого малюка в ліжечку та розповіла, як його звуть.
Як повідомляла Politeka, поповнення у родині Гросу, зірка показала малюка.
Також Politeka писала, що Аліна Гросу вже може ходити після складної операції.