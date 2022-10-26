Украинская певица Алина Гросу восстанавливается после операции, которая длилась три часа.

Как пишет Politeka.net, артистка не стала уточнять, что именно с ней произошло, но заверила, что это был «трэш».

«…Я не очень хочу уточнять, что там такое, но скажу… Знали бы вы, как я этого всего боюсь. Чувствую себя сейчас более-менее стабильно. Надеюсь, что как можно скорее вернусь к вам и к нормальной жизни», - писала Гросу после операции, обращаясь к своим подписчикам в соцсетях.

Через некоторое время артистка сообщила, что уже дома и может стоять на ногах. Певица даже показала своим подписчикам в Instagram, как варит компот.

«Чувствую себя немного лучше», - сообщила Гросу, добавив, что боль еще окончательно не ушла.

Также певица сообщила, что за неделю на больничном ей удалось «набросать» несколько песен.

«Достаточно приятных, я надеюсь. Чем еще мне было заниматься, когда я лежала, как маленькое поленце?», - пожаловалась Алина Гросу.

Украинцы желают Алине скорейшего выздоровления и отмечают, что она прекрасно выглядит без косметики.

"Боже, какая вы красивая без макияжа!", "Быстрее выздоравливайте", "Мы тебя любим, наше солнышко", "Поправляйся скорее", - пишут подписчики Алины.

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