Певица Алина Гросу впервые высказалась о своем бойфренде-россиянине Романе Полянском. После его поездки в Москву в сети ходят слухи о расставании пара. Так, артистка пообщалась с поклонниками в Instagram и ответила на самые волнующие их вопросы о своей личной жизни.

В частности, были вопросы и об отношениях с Романом Полянским. Алина отметила, что в подробности разрыва с экс-возлюбленным вдаваться не хочет, однако отметила, что причиной расставания стала публичность их романа.

"Не хочу ничего сейчас комментировать. Думаю, что это было моей ошибкой – показывать свою личную жизнь. Возможно, позже расскажу", — заинтриговала Алина Гросу.

Также у исполнительницы поинтересовались, скучает ли она по бойфренду: "Если очень честно, то даже не начинала скучать". Кроме того, артистка призналась, что не собирается удалять фото с Полянским, ведь она взрослая женщина, а не обиженный ребенок.

Стоит отметить, что осенью жених Алины Гросу засветился в Москве с артистами, поддерживающими войну. За то время, как он был в Черновцах, Роман Полянский ни слова не сказал о войне, хотя Павел Зибров называл его патриотом Украины.

Напомним, Гросу показала своего малыша в кроватке и рассказала, как его зовут.

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