Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая прославилась еще в детстве. Теперь артистке 27 лет и она продолжает радовать украинцев своим творчеством. У Гросу есть возлюбленный - российский актер Роман Полянский. Он еще до 24 переехал в Украину. А недавно стало известно, что Алина очень сильно заболела.
"Друзья, извиняюсь, что выпала из соц. жизнь.. но у меня в жизни какой-то трэш уж очень долгое время был недавно, а точнее позавчера мне проводили операцию 3 с половиной часа", - написала Гросу.
После этого Алина в сторис показала своего нового члена семьи - собачку Чихуахуа.
Звезда рассказала, что ее любимца зовут Джерри.
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"Даааа, моя мышка", - поделилась эмоциями Алина.
При этом известно, что у Гросу есть проблемы с аллергией на собак. Из-за этого звезда отдала своего далматина даже. Но Алина отметила, что уже решила эту проблему.
Напомним, Алина Гросу уже может ходить после сложной операции
А еще Politeka сообщала, что измученная Гросу в больнице призналась в серьезных проблемах со здоровьем
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