Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая прославилась еще в детстве. Теперь артистке 27 лет и она продолжает радовать украинцев своим творчеством. У Гросу есть возлюбленный - российский актер Роман Полянский. Он еще до 24 переехал в Украину. А недавно стало известно, что Алина очень сильно заболела.

"Друзья, извиняюсь, что выпала из соц. жизнь.. но у меня в жизни какой-то трэш уж очень долгое время был недавно, а точнее позавчера мне проводили операцию 3 с половиной часа", - написала Гросу.

После этого Алина в сторис показала своего нового члена семьи - собачку Чихуахуа.





Звезда рассказала, что ее любимца зовут Джерри.

"Даааа, моя мышка", - поделилась эмоциями Алина.

При этом известно, что у Гросу есть проблемы с аллергией на собак. Из-за этого звезда отдала своего далматина даже. Но Алина отметила, что уже решила эту проблему.

Напомним, Алина Гросу уже может ходить после сложной операции

А еще Politeka сообщала, что измученная Гросу в больнице призналась в серьезных проблемах со здоровьем

Также Politeka писала, что Алина Гросу показала подросшего братика, редкие кадры



