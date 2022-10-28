Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая стала популярной еще в детстве. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Алина и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда показала малыша, которого завела.

"Угадаете, как малыша назвали?", - спросила Алина, демонстрируя маленькую собачку.

"У вас же аллергия на собак? Вы ж далматинца отдавали уже?", - написал фанат в ответе.

"Вылечила, потому что очень люблю животных. А еще посоветовали клин-клином выбивать", - написала Гросу в ответе.

"Почему же этот малыш так трясется?", - спросил второй фанат.

"У него включенный режим вибрации", - написала Алина в ответе.

"Джерри", - написал предполагаемое имя питомца Гросу.

"Да, моя мышка", - ответила Алина, подтверждая догадку и опубликовала фото мультисериально персонажа.

Напомним, Алина Гросу уже может ходить после сложной операции

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