Популярна українська ведуча, знаменита артистка Леся Нікітюк активно показує нові кадри у мережі, ділиться особистим та вражає образами. На цей раз артистка зацікавила незвичайною заспокійливою процедурою.

Так, цього разу 35-річна українська телеведуча показала себе під час аюрведичного масажу широдхара, що дуже здивувало українок.

Нікітюк зазначила, що збоку може здатися, що просто ллється тепла олія на лоб, і незрозуміло, "у чому прикол".

«Допомагає бути у спокої та відпочити. Розслаблює, усуває наслідки стресу, заспокоює нервову систему, усуває мімічні зморшки, омолоджує шкіру, ефективний метод боротьби з безсонням.

Ну ллється тепла олія на підлогу, у чому прикол? До цього треба прийти», - пише Леся.

Телеведуча зізналася, що багато українок запитали її, як потім помити голову. Вона відповіла: "Шампунем".

Леся Нікітюк показала в Інстаграм шанувальникам, як поводиться у формі, хоча й любить побалувати смаколиками одразу після заняття. За словами Лесі, вона не намагається сильно обмежити себе.

Раніше Нікітюк уже поділилася з читачами, як мати ідеальну фігуру без виснажливих дієт та вправ. Як виявилося, корисну пораду вона отримала від знаменитого кулінара та ведучого Бориса Бурди.

"Їсти можна що завгодно ... А щоб не одужувати, потрібно менше жерти!" – зазначив відомий кулінар.

Нагадаємо, "Яка ж ти красива": TAYANNA у коротких шортах блиснула стрункими ногами на сцені.

Як повідомляла Politeka, "Ну що ж ви з нами робите": Великий з "Квартал 95" їдко висміяв путіна та його огірочки, відео.

Також Politeka писала, що "За цей рік я…": Лобода несподівано заговорила українською мовою та підбила підсумки.