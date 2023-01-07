Популярная украинская ведущая, знаменитая артистка Леся Никитюк активно показывает новые кадры в сети, делится личным и впечатляет образами. В этот раз артистка заинтересовала необычной успокаивающей процедурой.

Так, в этот раз 35-летняя украинская телеведущая показала себя во время аюрведического массажа широдхара, что сильно удивило украинок.

Никитюк отметила, что со стороны может показаться, что просто льется теплое масло на лоб, и непонятно, "в чем прикол".

«Помогает быть в покое и отдохнуть. Расслабляет, устраняет последствия стресса, успокаивает нервную систему, устраняет мимические морщины, омолаживает кожу, эффективный метод борьбы с бессонницей.

Ну льется теплое масло на пол, в чем прикол? К этому надо прийти» - пишет Леся.

Телеведущая призналась, что многие украинки спросили ее, как потом помыть голову. Она ответила: "Шампунем".

Леся Никитюк показала в Инстаграм поклонникам, как держит себя в форме, хотя и любит побаловать вкусностями сразу после занятия. По словам Леси, она не старается себя сильно ограничить.

Ранее Никитюк уже поделилась с читателями, как иметь идеальную фигуру без изнурительных диет и упражнений. Как оказалось, полезный совет она получила от знаменитого кулинара и ведущего Бориса Бурды.

"Кушать можно что угодно… А что б не поправляться, нужно меньше жрать!" – отметил известный кулинар.

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