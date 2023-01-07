Катерина Осадча зазначила, що 10 сиріт, які знайшли сім'ю, втратили батька вдруге, але мама Ірина не втратила мети поставити кожного на ноги, і за це їй низький уклін.

Кілька місяців тому телеведуча шоу "Голос країни" Катерина Осадча разом із благодійним фондом "Твоя опора" запустила проект "Дім для дітей", мета якого забезпечити будинком кожну велику родину, яка постраждала через війну. На своїй сторінці в Інстаграмі вона показала, який будинок з'явився у 10 дітей, які втратили батька.

"Новорічний подарунок та різдвяне диво!! Ми з "Твоя опора" нарешті закінчили процедуру купівлі будинку для великої родини Целухіних і свята вони вже зустрічають у теплому будинку з місцем для кожного члена сім'ї", - поділилася Катерина Осадча.

Вона зазначила, що 10 сиріт, які знайшли сім'ю, втратили батька вдруге, але мама Ірина не втратила мети поставити кожного на ноги, і за це їй низький уклін.

"На фото молодший Ярослав, коли ми зустрічалися мріяв, що буде де гратиме і матиме своє окреме ліжко, адже спав з мамою. Радію і плачу від того, що вдалося незважаючи на всі складнощі!!! Ми вдячні кожному, хто приєднався до збору, за кожну переведену гривню", - зазначила Катерина Осадча.

Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

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