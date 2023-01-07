Катерина Осадчая отметила, что 10 сирот, нашедших семью, потеряли отца во второй раз, но мама Ирина не потеряла цель поставить каждого на ноги и за это ей низкий поклон.

Несколько месяцев назад телеведущая шоу "Голос країни" Катерина Осадчая вместе с благотворительным фондом "Твоя опора" запустила проект "Дім для дітей", цель которого обеспечить домом каждую большую семью, пострадавшую из-за войны. На своей странице в Инстаграм она показала, какой дом появился у 10 детей, которые потеряли отца.

"Новогодний подарок и рождественское чудо!!!! Мы с "Твоя опора" наконец-то закончили процедуру покупки дома для большой семьи Целухиных и праздники они уже встречают в теплом доме с местом для каждого члена семьи", - поделилась Катерина Осадчая.

Она отметила, что 10 сирот, нашедших семью, потеряли отца во второй раз, но мама Ирина не потеряла цель поставить каждого на ноги и за это ей низкий поклон.

"На фото младший Ярослав, когда мы встречались мечтал, что будет где играть и будет иметь свою отдельную кровать, ведь спал с мамой. Радуюсь и плачу от того, что удалось несмотря на все сложности!!! Мы благодарны каждому, кто присоединился к сбору, за каждую переведенную гривну", - отметила Катерина Осадчая.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.