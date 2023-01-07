Кухар, незмінний суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво продовжує показувати не лише апетитні рецепти в Інстаграмі. Цього разу він пожартував з власного нового фото.
"Щось актуально, а щось вічно))" - написав Ектор під фото. Він представив на добірці різні написи, які торкнулися багатьох обговорюваних тем.
Не обійшлося без жартів про свята, Крим та окупантів. У мережі ж відреагували неоднозначно:
«Ектор, я вам аплодую стоячи! 👏 Точно в ціль! 👍😂; Про гетьмана та про путін, який дивиться привітання Зеленського – просто супер! 🔥
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*Утін дивиться новорічне привітання Зеленського і розуміє, що йому та всім його чмобикам скоро кінець. Слава нашим воїнам;
Коли зрозумів, що в тебе вдома немає балкона 😢 і тепер не можеш іти на балкон; Навряд чи Ектор так добре розуміється на наших реаліях, досі розмовляє іспанською чи російською».
Також Ектор показав на кількох кадрах у Сторі, як пройшли його святкові дні насправді. Вдалині від камер, зайвої уваги і в гармонії з собою.
«Як минули мої новорічні вихідні. Ну гаразд, це було ось так. Моя головна традиція на свята – відпочивати у цей час із близькими» - пише кухар.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок та поділився простим рецептом.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.