Кухар, незмінний суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво продовжує показувати не лише апетитні рецепти в Інстаграмі. Цього разу він пожартував з власного нового фото.

"Щось актуально, а щось вічно))" - написав Ектор під фото. Він представив на добірці різні написи, які торкнулися багатьох обговорюваних тем.

Не обійшлося без жартів про свята, Крим та окупантів. У мережі ж відреагували неоднозначно:

«Ектор, я вам аплодую стоячи! 👏 Точно в ціль! 👍😂; Про гетьмана та про путін, який дивиться привітання Зеленського – просто супер! 🔥

*Утін дивиться новорічне привітання Зеленського і розуміє, що йому та всім його чмобикам скоро кінець. Слава нашим воїнам;

Коли зрозумів, що в тебе вдома немає балкона 😢 і тепер не можеш іти на балкон; Навряд чи Ектор так добре розуміється на наших реаліях, досі розмовляє іспанською чи російською».

Також Ектор показав на кількох кадрах у Сторі, як пройшли його святкові дні насправді. Вдалині від камер, зайвої уваги і в гармонії з собою.

«Як минули мої новорічні вихідні. Ну гаразд, це було ось так. Моя головна традиція на свята – відпочивати у цей час із близькими» - пише кухар.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок та поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.