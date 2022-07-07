Как сообщает Politeka.net, кулинар и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, любит общаться с поклонниками и делиться с ними полезными советами и моментами из своей жизни. Сегодня он решил показать свой завтрак, оставив рецепт быстрого и питательного блюда в Инстаграм.
Так, на завтрак кулинар Эктор Хименес-Браво приготовил филе курицы, предварительно его порезав на кубики. Потом пожарил на сковороде с оливковым маслом. Добавил помидор, лук и немного чеснока, которые также порезал на небольшие кусочки. Для гранира он выбрал обычную рисовую кашу, которую приготовил на пару.
"Быстро и сытно, но главный ингридиент - любовь", - заявил Эктор Хименес-Браво.
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Кулинар также признался, что для него важно, чтобы в завтраке присутствовали протеин, витамины и полезный жир, который например имеется в авокадо.
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