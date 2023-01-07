Повар, неизменный судья кулинарного шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво продолжает показывать не только аппетитные рецепты в Инстаграм. В этот раз он подшутил над собственным новым фото.

«Что-то актуально, а что-то вечно))» - написал Эктор под фото. Он представил на подборке разные надписи, которые затронули многие обсуждаемые темы.

Не обошлось без шуток про праздники, Крым и оккупантов. В сети же отреагировали неоднозначно:

«Эктор, я вам аплодирую стоя!👏 Точно в цель!👍😂; О гетмане и о путине, который смотрит поздравление Зеленского – просто супер!!! 🔥

*Утин смотрит новогоднее поздравление Зеленского и понимает, что ему и всем его чмобикам скоро конец. Слава нашим воинам;

Когда понял, что у тебя дома нет балкона😢 и теперь не можешь идти на балкон 😂; Вряд ли Эктор так хорошо разбирается в наших реалиях, до сих пор разговаривает на испанском или русском».

Также Эктор показал на нескольких кадрах в Стори, как прошли его праздничные дни на самом деле. Вдали от камер, лишнего внимания и в гармонии с собой.

«Как прошли мои новогодние выходные. Ну хорошо, это было вот так. Моя главная традиция на праздники – отдыхать в это время с близкими» - пишет повар.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.