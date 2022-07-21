Эктор Хименес-Браво признался, что спорт — часть его жизни, но так было не всегда.

Как сообщает Politeka.net, кулинар и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сейчас находится в Сумской области с волонтерской миссией. Во время своего путешествия он нашел время, чтобы искупаться в озере. Кадрами кулинар поделился на своей странице в Инстаграм.

"Я сейчас в Сумской области, рядом граница. А там орки, но я не боюсь, потому что здесь наша земля. Здесь Украина", — отметил Эктор Хименес-Браво.

Фото с отдыха просто покорили тем, насколько круто Эктор Хименес-Браво подкачался, что видно на фото в плавках. Благодаря таким изменениям его образ тоже немного поменялся в более мужественную сторону. Такие плечи и руки, похоже, могут выдержать что-угодно, и все же, надеемся, кулинар продолжит их качать не огромным грузом ответственности, а по старинке — в тренажерном зале.

Ранее Эктор Хименес-Браво признался, что спорт — часть его жизни, но так было не всегда. Регулярно заниматься спортом Эктор начал около шести лет назад, и то не по собственному желанию. Как объяснял кулинар, у него возникли проблемы со здоровьем и обнаружили вторую степень ожирения.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" устроил эффектную тренировку в спортзале.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.