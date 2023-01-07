Як пише Politeka.net, Аліна Гросу – відома українська співачка, яка прославилася ще у дитинстві. А нещодавно знаменитість перенесла серйозну операцію, пропавши на якийсь час. Але вже Аліна повернулася до своїх фанатів та активно ділиться фото та відео у своєму блозі в Інстаграм. А цього разу Гросу вирішила поговорити з фанатами.
"З вас питання – з мене відповідь", - написала Гросу, пропонуючи поговорити.
"Ви надовго в Америку?" - запитав фанат.
"Цього місяця повернуся додому, а потім знову приляжу сюди на навчання і по роботі :) А взагалі-то, я не переїжджаю", - написала Гросу у своїй відповіді.
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"Що з Полянським? Бо я пропустила))" - запитав ще один фанат.
"Так все пропусти)) не хочу нічого зараз коментувати, думаю, що це було моєю помилкою - показувати своє особисте життя. Можливо, пізніше все розповім", - зізналася Аліна.
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