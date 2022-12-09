Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Алина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Гросу показала свою любовь - собаку, которую не так давно завела.

"Много кто спрашивает о породе))) Отвечу вам тут, это - чихуахуа:) какая малышка, такая и назва", - написала Алина и показала свое сокровище.

А до этого Гросу поделилась постом, где рассказала о своем здоровье.

"Друзья, извиняюсь, что выпала из соц. жизнь.. но у меня в жизни какой-то трэш уж очень долгое время был недавно, а точнее позавчера мне проводили операцию 3 с половиной часа. Я не очень хочу уточнять что там такое, но скажу.. знали бы вы как я этого всего боюсь. Чувствую себя сейчас более или менее стабильно. Надеюсь, что как можно скорее вернусь к вам и к нормальной жизни", - написала Алина.

Напомним, Алина Гросу после побега ее бойфренда в россию зацепила украинцев новым видео

А еще Politeka сообщала, что Гросу с обручальным кольцом показала, как выглядела до операции

Также Politeka писала, что Алина Гросу после романа с российским актером неожиданно засветила обручальное кольцо



