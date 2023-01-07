Певица Алина Гросу ответила, планирует ли возвращаться обратно в Украину из США.

Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая прославилась еще в детстве. А недавно знаменитость перенесла серьезную операцию, пропав на некоторое время. Но уже Алина вернулась к своим фанатам и активно делится фото и видео в своем блоге в Инстаграм. А в этот раз Гросу решила поболтать с фанатами.

"С вас вопрос - с меня ответ", - написала Гросу, предлагая поговорить.

"Вы надолго в Америку?", - спросил фанат.

"В этом месяце вернусь домой, а потом снова прилечу сюда на учебу и по работе :) А вообще-то, я не переезжаю", - написала Гросу в своем ответе.

"Что с Полянским? Ибо я пропустила))", - спросил еще один фанат.

"Так все всё пропусти)) не хочу ничего сейчас комментировать, думаю, что это было моей ошибкой - показывать свою личную жизнь. Возможно, позже все расскажу", - призналась Алина.

Напомним, Гросу откликнулась на просьбу фанатов, заинтриговав планами

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