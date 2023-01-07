Євген Клопотенко показав, яку смакоту можна швидко приготувати, навіть коли немає світла.
Інгредієнти для першої намазки:
1 банан
330 г кисломолочного сиру 5%
150 г сметани 15%
2 ст. л. цукрової пудри
10 г ванільного цукру
Перетріть через дрібне сито сир. Поріжте кружальцями банан і додайте до сиру разом зі сметаною, цукровою пудрою та ванільним цукром. Ретельно перемішайте віничком і подавайте з печивом.
Інгредієнти для другої намазки:
330 г кисломолочного сиру 5%
4 гілочки кропу
2 гілочки петрушки
дрібка коріандру
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Так само перетріть через сито сир. Помийте зелень, відділіть листочки від стебел та дрібно посічіть. Додайте до сиру подрібнені кріп та петрушку, дрібку коріандру, сіль до смаку та перемішайте.
Інгредієнти для третьої намазки:
330 г кисломолочного сиру 5%
сардини в олії
½ лимона
Теж перетріть кисломолочний сир через дрібне сито. В окрему миску викладіть з банки сардини та добре розімніть виделкою. Вичавіть сік половини лимона та додайте цедру. Перекладіть до сиру та добре перемішайте.
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