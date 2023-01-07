Евгений Клопотенко показал, какую вкусность можно быстро приготовить, даже когда нет света.

"Растерли творог - получили богическую намазку. Добавили три разные составляющие - бааам - у вас три разные намазки. С бананом, зеленью и рыбой. Блендер не нужен. Свет не нужен. Во рту потом вкусно и ощущение от растирания творога такое, будто намедитировали на год вперед и подышали через все чакры", - пишет звезда "Мастер Шеф".

Ингредиенты для первой намазки:

1 банан

330 г творога 5%

150 г сметаны 15%

2 ст. л. сахарной пудры

10 г ванильного сахара

Перетрите через мелкое сито творог. Порежьте кружками банан и добавьте в творог вместе со сметаной, сахарной пудрой и ванильным сахаром. Тщательно перемешайте венчиком и подавайте с печеньем.

Ингредиенты для второй намазки:

330 г творога 5%

4 веточки укропа

2 веточки петрушки

щепотка кориандра

Так же перетрите через сито творог. Помойте зелень, отделите листики от стеблей и мелко порубите. Добавьте в творог измельченные укроп и петрушку, щепотку кориандра, соль по вкусу и перемешайте.

Ингредиенты для третьей намазки:

330 г творога 5%

сардины в масле

½ лимона

Также перетрите творог через мелкое сито. В отдельную миску выложите из банки сардины и хорошо разомните вилкой. Выжмите сок половины лимона и добавьте цедру. Переместите к творогу и хорошо перемешайте.

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