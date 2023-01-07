Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка привітала українців із Різдвом Христовим і поділилася підбіркою фільмів і серіалів, які вона подивилася останнім часом.
"🎞️ З дітьми ми дивилися класику і новинки. ▫️ Насті вперше показали «Один вдома 1,2», «Кучерявка Сью», «Хлопчик на ім’я Різдво», «Як Грінч викрав Різдво», «Венздей» (для більш дорослих дітей, головне пояснити, що це фантастика)", — пише Катерина Кухар.
Окремо балерина розповіла про стрічки для перегляду без дітей:
- «Там, де співають раки» — драматичний фільм, який тримає весь час у напрузі, через неочікувані повороти подій.
- «Ножі наголо. Скляна цибуля» — яскрава комедія з елементами детективу.
- «Poker face» — трилер, який змушує подивитися на себе зсередини і задати питання про особисті цілі.
- «Хитрощі» — комедійний серіал про комікесу і її помічницю.
- «Пара на Різдво» — комедія/мелодрама про два самотніх серця, які зійшлися в одній історії — нав’язливі знайомства від друзів та рідних. Обговорюючи ці дратуючі події, вони зрозуміли, що створені один для одного.
- «Дім дракона» — приквел до серіалу «Гра престолів»;
- «Емілі в Парижі» — історія про американку в Парижі, яка приїхала будувати кар’єру. Окремий захват від образів героїні.
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Нагадаємо, Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.
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