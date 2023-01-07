В этот раз на своей странице в Instagram звезда поздравила украинцев с Рождеством и поделилась подборкой фильмов и сериалов, которые она посмотрела в последнее время.
"🎞️ С детьми мы смотрели классику и новинки. ▫️ Насте впервые показали «Один дома 1,2», «Кудряшка Сью», «Мальчик по имени Рождество», «Как Гринч похитил Рождество», «Уэнздей» (для более взрослых детей, главное объяснить, что это фантастика)", - пишет Екатерина Кухар.
Отдельно балерина рассказала о лентах для просмотра без детей:
- «Там, где поют раки» — драматический фильм, который все время держит в напряжении, из-за неожиданных поворотов событий.
- «Достать ножи: Стеклянная луковица» – яркая комедия с элементами детектива.
- «Poker face» – триллер, заставляющий посмотреть на себя изнутри и задать вопрос о личных целях.
- «Уловки» — комедийный сериал о комикессе и ее помощнице.
- «Пара на Рождество» — комедия/мелодрама о двух одиноких сердцах, которые сошлись в одной истории — навязчивые знакомства от друзей и родных. Обсуждая эти раздражающие действия, они сообразили, что сделаны друг для друга.
- "Дом дракона" - приквел к сериалу "Игра престолов";
- "Эмили в Париже" - история об американке в Париже, приехавшей строить карьеру. Отдельный восторг от образов героини.
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Напомним, Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.