Внучка Софії Ротару модель Соня Євдокименко показала, як гуляє зі своїм улюбленцем по пляжу.

21-річна онука легенди української естради Софії Ротару вже тривалий час живе та навчається в Нью-Йорку, США, де також активно продовжує будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes, віце-президента IT-компанії Readdle Дениса Жаданова.

Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Наразі Соня перебуває в Лос-Анджелесі і ц ього разу поділилася ефектними кадрами прогулянки по пляжу разом зі своїм песиком Джиммі. Євдокименко обрала для виходу блакитні лосини та вільний светр та доповнила образ високими чоботями та стильними сонцезахисними окулярами.

"🌊🦋💙", — не стала модель заморочуватися з підписом до відео.

Шанувальники в коментарях підтримали Соню та засипали її компліментами:

"Чарівна краса! 😍🧚‍♀️💫";

"Дуже красиво знято 💙";

"Який класний костюм, хоча напевно залежить ще від того, на якій він одягнений красуні 😍) Собачка - милашка😍".

Оцінило в коментарях та просто лайками публікацію Євдокименко все зіркове сімейство — і бабуся Софія Ротару, і батько з мамою, і брат Анатолій, який після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався в Європу та хизувався цим в соцмережах.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.