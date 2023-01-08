21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.
Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Сейчас Соня находится в Лос-Анджелесе и на этот раз поделилась эффектными кадрами прогулки по пляжу вместе со своей собачкой Джимми. Евдокименко выбрала для выхода голубые лосины и свободный свитер и дополнила образ высокими сапогами и стильными очками.
"🌊🦋💙", - не стала модель заморачиваться с подписью к видео.
Поклонники в комментариях поддержали Соню и засыпали ее комплиментами:
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
Михалкову осталось немного: появилась информация из реанимации
Звезда "1+1" Падалко поделилась трагическим известием: "Его тело смогли идентифицировать..."
Пострадают самые бедные: украинцам дали неутешительный прогноз по поводу пенсий
Кошевой нарвался на жесткую критику после пародии "Квартал 95" на Буданова: "Ну и харя..."
"Волшебная красота! 😍🧚♀️💫";
"Очень красиво снято 💙";
"Какой классный костюм, хотя наверняка зависит еще от того, на какой он надет красавице 😍) Собачка - милашка😍".
Оценило в комментариях и просто лайками публикацию Евдокименко все звездное семейство — и бабушка София Ротару, и отец с мамой, и брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы все жевырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.
Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.
Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.
Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.