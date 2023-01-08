Внучка Софии Ротару модель Соня Евдокименко показала, как гуляет со своим любимцем по пляжу.

21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару уже долгое время живет и учится в Нью-Йорке, США, где активно продолжает строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes, вице-президента IT-компании Readdle Дениса Жаданова.

Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Сейчас Соня находится в Лос-Анджелесе и на этот раз поделилась эффектными кадрами прогулки по пляжу вместе со своей собачкой Джимми. Евдокименко выбрала для выхода голубые лосины и свободный свитер и дополнила образ высокими сапогами и стильными очками.

"🌊🦋💙", - не стала модель заморачиваться с подписью к видео.

Поклонники в комментариях поддержали Соню и засыпали ее комплиментами:

"Волшебная красота! 😍🧚‍♀️💫";

"Очень красиво снято 💙";

"Какой классный костюм, хотя наверняка зависит еще от того, на какой он надет красавице 😍) Собачка - милашка😍".

Оценило в комментариях и просто лайками публикацию Евдокименко все звездное семейство — и бабушка София Ротару, и отец с мамой, и брат Анатолий, который после незаконной попытки пересечения границы все жевырвался в Европу и кичился этим в соцсетях.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.