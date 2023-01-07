Телеведуча Катя Осадча виховує двох маленьких синів від Юрія Горбунова, а також старшого сина від першого шлюбу.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катерина привітала з Різдвом усіх, хто святкує 6 січня, та зізналася, що її родина поки не перейшла остаточно на святкування в грудні. Ведуча поділилася зворушливою домашньою світлиною, на якій, окрім неї, її чоловіка Юрія Горбунова, їхніх синів Івана та Данила, засвітився також 20-річний Ілля.

Ілля Поліщук народився у вересні 2002 року у шлюбі Катерини Осадчої та політика Олега Поліщука.

"Наша родина цього року святкує дві дати і поступово переходимо на святкування 24 грудня, як і більшість українців. З Різдвом, рідні 🙏🏻", — привітала Катя українців, але несподівано нарвалася на критику через своє святкове меню.

Українці в коментарях розкритикували Осадчу через сало на столі, замість пісних страв:

"З Різдвом!Дуже гарна родина!Але хто їсть сало на святу Різдвяну вечерю????";

"Ви їсте сало на Святвечір?😮😮";

"Невже сало? Як це? Не може такого бути, бо український народ у святий вечір постить і багато кого зовсім нічого не їдять цілий день чекаючи святої пісної вечері".

У коментарях та просто лайками на публікацію відреагувало багато українських знаменитостей, серед яких Дзідзьо, Леся Нікітюк, Віталій Козловський, Джамала, Надя Дорофєєва, Злата Огнєвіч та інші.

Нагадаємо, що Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

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