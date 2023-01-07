Телеведущая Катя Осадчая воспитывает двух маленьких сыновей от Юрия Горбунова, а также старшего сына от первого брака.

В этот раз на своей странице в Instagram Екатерина поздравила с Рождеством всех празднующих 6 января и призналась, что ее семья пока не перешла окончательно на празднование в декабре. Ведущая поделилась трогательной домашней фотографией, на которой, кроме нее, ее мужа Юрия Горбунова, их сыновей Ивана и Даниила, засветился также 20-летний Илья.

Илья Полищук родился в сентябре 2002 года в браке Екатерины Осадчей и политика Олега Полищука.

"Наша семья в этом году празднует две даты и постепенно переходим на празднование 24 декабря, как и большинство украинцев. С Рождеством, родные 🙏🏻", - поздравила Катя украинцев, но неожиданно нарвалась на критику из-за своего праздничного меню.

Украинцы в комментариях раскритиковали Осадчую из-за сала на столе вместо постных блюд:

"С Рождеством!Очень хорошая семья!Но кто ест сало на святой Рождественский ужин????";

"Вы едите сало на Сочельник?😮😮";

"Неужели сало? Как это? Не может такого быть, потому что украинский народ в святой вечер постится и многие совсем ничего не едят целый день в ожидании святого постного ужина".

В комментариях и просто лайками на публикацию отреагировали многие украинские знаменитости, среди которых Дзидзьо, Леся Никитюк, Виталий Козловский, Джамала, Надя Дорофеева, Злата Огневич и другие.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.