В этот раз на своей странице в Instagram Екатерина поздравила с Рождеством всех празднующих 6 января и призналась, что ее семья пока не перешла окончательно на празднование в декабре. Ведущая поделилась трогательной домашней фотографией, на которой, кроме нее, ее мужа Юрия Горбунова, их сыновей Ивана и Даниила, засветился также 20-летний Илья.
Илья Полищук родился в сентябре 2002 года в браке Екатерины Осадчей и политика Олега Полищука.
"Наша семья в этом году празднует две даты и постепенно переходим на празднование 24 декабря, как и большинство украинцев. С Рождеством, родные 🙏🏻", - поздравила Катя украинцев, но неожиданно нарвалась на критику из-за своего праздничного меню.
Украинцы в комментариях раскритиковали Осадчую из-за сала на столе вместо постных блюд:
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"С Рождеством!Очень хорошая семья!Но кто ест сало на святой Рождественский ужин????";
"Вы едите сало на Сочельник?😮😮";
"Неужели сало? Как это? Не может такого быть, потому что украинский народ в святой вечер постится и многие совсем ничего не едят целый день в ожидании святого постного ужина".
В комментариях и просто лайками на публикацию отреагировали многие украинские знаменитости, среди которых Дзидзьо, Леся Никитюк, Виталий Козловский, Джамала, Надя Дорофеева, Злата Огневич и другие.
Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.
Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.
Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.