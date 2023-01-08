На своїй сторінці в Instagram підприємець показав зворушливе архівне фото з батьком, який кілька років тому загинув в автокатастрофі, та присвятив йому листа.

"Для мене загибель батька була настільки трагічною, що вона назавжди забрала якусь частину життєрадісного мене. Я не хотів ділитися своїми почуттями та думками публічно про це раніше, але зараз вважаю, що настав момент. Любов батька – виняткова, вона не схожа на любов матерів, у ній мало слів. Але вона безцінна. Батько у мене був дуже суворий, але справедливий. Я вважаю, що саме його виховання виростило в мені завзятість, наполегливість, дисципліну, уміння робити речі, які треба через «не хочу», амбітність", — пише Алекс Топольський.

"Холостяк" зізнався, що батько завжди підтримував його ідеї та ініціативи щодо життя та бізнесу, окрім переїзду до США.

"Батько завжди вимагав від мене високих результатів у всьому. Я реально отримував, якщо прогулював школу або приносив погані оцінки. Але він у свою чергу витрачав багато свого часу на допомогу мені у навчанні. Пам'ятаю, мені дуже подобалося вивчати англійську мову, і батько постійно вигадував якісь інтерактивні методи вивчення мови із заохоченнями. Але мені дуже не подобалася німецька мова, і одного разу, коли я її прогуляв, мені так влетіло, що в результаті її полюбив 😅", — пригадує він.





"У мене, завдяки йому, розвивалася впевненість у собі, і в тому, що я можу досягти всього, чого тільки захочу, якщо докладу до цього достатньо зусиль. Я без сумніву можу сказати, що саме він – та людина, яка допомогла мені стати тим, ким я є. Я вдячний життю за кожну хвилину, проведену з ним, вони по-справжньому безцінні ❤️Тату, вічна тобі пам'ять! Люблю тебе, твій син!", — додав Алекс Топольський.

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