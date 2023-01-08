На своей странице в Instagram предприниматель показал трогательное архивное фото с отцом, который несколько лет назад погиб в автокатастрофе, и посвятил ему письмо.

"Для меня гибель отца была настолько трагична, что она навсегда забрала какую-то часть жизнерадостного меня. Я не хотел делиться своими чувствами и мыслями публично об этом раньше, но сейчас считаю, что настал момент. Любовь отца – исключительная, она не похожа на любовь матерей , в ней мало слов. Но она бесценна. Отец у меня был очень строг, но справедлив. , – пишет Алекс Топольский.

"Холостяк" признался, что отец всегда поддерживал его идеи и инициативы по жизни и бизнесу, кроме переезда в США.

"Отец всегда требовал от меня высоких результатов во всем. Я реально получал, если прогуливал школу или приносил плохие оценки. Но он в свою очередь тратил много своего времени на помощь мне в учебе. Помню, мне очень нравилось учить английский язык, и отец постоянно придумывал какие-то интерактивные методы изучения языка с поощрениями. Но мне очень не нравился немецкий язык, и однажды, когда я его прогулял, мне так влетело, что в результате его полюбил 😅", - вспоминает он.





"У меня, благодаря ему, развивалась уверенность в себе, и в том, что я могу добиться всего, чего только захочу, если приложу к этому достаточно усилий. Я без сомнения могу сказать , что именно он – тот человек, который помог мне стать тем, кем я являюсь. Я благодарен жизни за каждую минуту, проведенную с ним, они по-настоящему бесценны ❤️Папа, вечная тебе память! Люблю тебя, твой сын!", - добавил Алекс Топольский.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

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