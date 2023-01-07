Популярна українська артистка Тіна Кароль поділилася своїми думками перед святами та супроводжувала пост кадрами без глянсового блиску. У ролику Тіна показала, як виглядає без яскравого макіяжу та модного укладання.

«Завжди одягаю цю кофту, коли сумую, хто здогадається, що то за кофточка? Сумую після великих проектів, завжди настає така порожнеча.

Хто ще не бачив, подивіться і чекаю у коментарях чия це кофта» - пише Кароль.

У мережі взялися відповідати на побачене:

«Зрозуміло чия 🥺💔; Як милоооооооооо 🥺❤️; Люблю колись ти без косметики... Така справжня;

Не треба засмучуватися; все буде добре; Веніна кофта; кофта Юлії Саніної "The HARDKISS")); Хочеться щоби була Антона🪄; Не сумуй, вище ніс, Тіна, я теж засумувала;

Звичайно, це частка любові всього Вашого життя 💔💌; Справді це кофта Жені!; Якась сьогодні зовсім сумна, мало не плаче 😪😔».

Артистка також організувала роботу фонду для допомоги постраждалим від російської агресії.

Перейшовши українською мовою, зірка, як і раніше, отримує компліменти до рядків нових пісень та презентованих нещодавно уривків.

"Forever young. Завжди жива. Гімн на всі часи та покоління. Дякую @alphaville.music за твій поклик серця бути з українцями"

Нагадаємо, кума Лорак Подкопаєва звернулася до українців з Америки.

Як повідомляла Politeka, зірка "1+1" Вітвіцька показала підросле собаченя, яке оконфузилося в прямому ефірі.

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss довела до сліз, виконавши свій хіт у новорічну ніч.