Популярная украинская артистка Тина Кароль поделилась своими мыслями перед праздниками и сопроводила пост кадрами без глянцевого блеска. В ролике Тина показала, как выглядит без яркого макияжа и модной укладки.

«Всегда одеваю эту кофту, когда скучаю, кто догадается, что это за кофточка? Скучаю после больших проектов, всегда наступает такая пустота.

Кто еще не видел, посмотрите и жду в комментариях чья это кофта» - пишет Кароль.

В сети принялись отвечать на увиденное:

«Понятно чья🥺💔; Как милоооооооооо 🥺❤️; Обожаю когда ты без косметики... Такая настоящая;

Не надо печалиться; все будет хорошо; Венина кофта; кофта Юлии Саниной "The HARDKISS")); Хочется чтоб была Антона🪄; Не грусти, выше нос, Тина, я тоже загрустила;

Конечно, это частичка любви всей Вашей жизни 💔💌; Действительно это кофта Жени!; Какая-то сегодня совсем печальная, чуть ли не плачет😪😔».

Артистка также организовала работу фонда для помощи пострадавшим от российской агрессии.

Перейдя на украинский язык, звезда по-прежнему получает комплименты к строчкам новых песен и презентованных недавно отрывков.

"Forever young. Всегда жива. Гимн на все времена и поколения. Спасибо @alphaville.music за твой зов сердца быть с украинцами"

Напомним, кума Лорак Подкопаева обратилась к украинцам из Америки.

Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Витвицкая показала подросшего щенка, который оконфузился в прямом эфире.

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss довела до слез, исполнив свой хит в новогоднюю ночь.