Знаменита українська виконавиця Тіна Кароль підігріла чутки про своє особисте життя одним відео.

Нещодавно українська співачка Тіна Кароль розповіла шанувальникам про дуже важливу для неї річ, яка допомагає їй у сумні часи. Після цього шанувальники почали масово писати про стосунки Тіни.

На цей раз артистка також поділилася двома відео, зробленими перед її виступами, чим і привернула увагу. Не вщухли також і чутки про те, на які стосунки натякала Тіна.

«Найголовніше – це підтримка рідних та підготовка до ….

Правило: будь-яка імпровізація має бути підготовлена» - загадково написала Кароль.

У мережі почали міркувати звернення Тіни та натяк про підтримку рідних:

«З Різдвом Христовим, Тіночка; Тіна, я не можу вами намилуватися з самого дитинства… та й не хочу, щоб ці відчуття проходили

Чудово!; Кохання 🤧❤️; Трудяга!; Браво, Тіночка!; Підтримка, особливо коли вони реально далеко.....🥺❤️; Найбільш жіночність та сексуальність в одній особі;

Твій спів завжди заворожує та окрилює……..!😉; 🌠Зірочка наша! З Різдвом Вас та Ваших рідних! Звичайно ж, це кофта ДРУЖИНИ. Погортала коментарі, побачила їх разом, - Женя в цій кофті».

Раніше у ролику Тіна показала, як виглядає без яскравого макіяжу та модного укладання.

«Завжди одягаю цю кофту, коли сумую, хто здогадається, що то за кофточка? Сумую після великих проектів, завжди настає така порожнеча.

Хто ще не бачив, подивіться і чекаю у коментарях чия це кофта» - пише Кароль.

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