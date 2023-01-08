Недавно украинская певица Тина Кароль рассказала поклонникам об очень важной для нее вещи, которая помогает ей в печальные времена. После этого поклонники начали массово писать об отношениях Тины.

В этот раз артистка также поделилась двумя видео, сделанными перед ее выступлениями, чем и привлекла внимание. Не утихли также и слухи о том, на какие отношения намекала Тина.

«Самое главное – это поддержка родных и подготовка к ….

Правило: любая импровизация должна быть подготовлена» - загадочно написала Кароль.

В сети принялись рассуждать обращение Тины и намек о поддержке родных:

«С Рождеством Христовым, Тиночка; Тина, я не могу вами налюбоваться с самого детства… да и не хочу, чтобы эти ощущения проходили

Великолепно!; Любовь 🤧❤️; Трудяга!; Браво, Тиночка!; Поддержка, особенно когда они реально далеко.....🥺❤️; Самая женственность и сексуальность в одном лице;

Твое пение всегда завораживает и окрыляет……..!😉; 🌠Звездочка наша! С Рождеством Вас и Ваших родных! Конечно же, это кофта ЖЕНИ. Полистала комментарии, увидела их вместе, - Женя в этой кофте».

Ранее в ролике Тина показала, как выглядит без яркого макияжа и модной укладки.

«Всегда одеваю эту кофту, когда скучаю, кто догадается, что это за кофточка? Скучаю после больших проектов, всегда наступает такая пустота.

Кто еще не видел, посмотрите и жду в комментариях чья это кофта» - пишет Кароль.

Напомним, кума Лорак Подкопаева обратилась к украинцам из Америки.

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