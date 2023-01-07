Популярна українська актриса театру та кіно Ганна Саліванчук показала на сімейних фото ідилію свята вдома. З близькими Ганна вирішила зустріти Різдво, згідно з звичайними традиціями, як звикла бабуся.

«У бабусі все за правилами – 12 пісних страв і до вечора ніхто нічого не їсть. Але я снідала, але ви нікому не кажете!

Справжня українська родина, 12 пісних страв, колядки та все про нашу Україну!» – пише Ганна під кадрами.

Раніше в артистки поцікавилися, чому син, який уже помітно подорослішав, досі спить в одному ліжку з батьками.

Саліванчук швидко знайшла виправдання своєму рішенню: «Дитина до трьох років вважає себе з матір'ю одним цілим. І стан матері показує, яким буде настрій у дитини. Він переживає – не переживає і навпаки. Є такий синдром "мертва мати". У психоаналізі це не реально померла мати, це мати, яка фізично жива, але емоційно не доступна для дитини.

Є діти, які постійно потребують контакту з мамою і це, навпаки, добре для них, але не дуже зручно для мам».

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

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