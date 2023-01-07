Популярная украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук показала на семейных фото идиллию праздника дома. С близкими Анна решила встретить Рождество, согласно причным традициям, как привыкла бабушка.

«У бабушки все по правилам – 12 постных блюд и до самого вечера никто ничего не ест. Но я завтракала, но вы никому не говорите!

Настоящая украинская семья, 12 постных блюд, колядки и все про нашу Украину!» - пишет Анна под кадрами.

Ранее у артистки поинтересовались, почему уже заметно повзрослевший сын до сих пор спит в одной кровати с родителями.

Саливанчук быстро нашла оправдание своему решению: «Ребенок до трех лет считает себя с матерью одним целым. И состояние матери показывает, каким будет настрой у ребенка. Он переживает – на переживает и наоборот. Есть такой синдром «мертвая мать». В психоанализе, это не реально умершая мать, это мать, которая физически жива, но эмоционально не доступна для ребенка.

Есть дети, которые постоянно нуждаются в контакте с мамой и это наоборот хорошо для них, но не очень удобно для мам».

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.