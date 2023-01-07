Популярна українська ведуча, знаменита артистка Леся Нікітюк поділилася атмосферними знімками, як святкують Різдво у її рідних краях. Сама Леся у своїй обрала також тематичний образ.

«Святий вечір на франківщині. Косів. Зустрічаємо першу зірку✨ Христос Народжується! Славимо Його» – пише Нікітюк під фото.

Володимир Ярославський, шеф-кухар та «МайстерШеф» прокоментував: «Христос народжується!» А Наталія Денисенко також похвалила образ Лесі, залишивши комплімент.

«Лесюне, яка ж ти гарна ❤; Я заплуталася коли треба святкувати те Різдво. Усі так говорили о 25.12, а святкують усі зараз. Поясніть мені хтось, коли його потрібно святкувати.

Так підходить цей головний убір, не зрозуміло чи так зав'язана хустка, чи така шапка, але дуже красиво 🔥;

Але ж красуня!!! 😍 Наші україночки найкращі, найсильніші, найкрасивіші у світі!; Ось гарна невістка буде) 🤗🇺🇦

Лесю не носите ці квіткові хустки це ще з Рашки пішло 😢У нас інші візерунки».

Раніше Нікітюк показала себе під час аюрведичного масажу широдхара, що дуже здивувало українок.

"Допомагає бути спокій і відпочити. Розслаблює, усуває наслідки стресу, заспокоює нервову систему, усуває мімічні зморшки, омолоджує шкіру, ефективний метод боротьби з безсонням".

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