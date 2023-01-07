Популярная украинская ведущая, знаменитая артистка Леся Никитюк поделилась атмосферными снимками, как празднуют Рождество в ее родных краях. Сама Леся при этом выбрала также тематический образ.

«Святой вечер на франковщине. Косов. Встречаем первую звезду✨ Христос Рождается! Славим Его» - пишет Никитюк под фото.

Владимир Ярославский, шеф-повар и «МастерШеф» прокомментировал: «Христос рождается!» А Наталья Денисенко также похвалила образ Леси, оставив комплимент.

«Лесюня, какая же ты красивая❤; Я запуталась когда надо праздновать то Рождество. Все так говорили о 25.12, а празднуют все сейчас. Объясните мне кто-нибудь, когда его нужно праздновать.

Так подходит этот головной убор, не понятно то ли так завязанный платок, то ли такая шапка, но очень красиво 🔥;

Но ведь красавица!!!😍 Наши украиночки самые лучшие, самые сильные, самые красивые в мире!; Вот хорошая невестка будет) 🤗🇺🇦

Лесю не носите эти цветочные платки это еще с Рашки ушло 😢У нас другие узоры».

Ранее Никитюк показала себя во время аюрведического массажа широдхара, что сильно удивило украинок.

"Помогает быть в покое и отдохнуть. Расслабляет, устраняет последствия стресса, успокаивает нервную систему, устраняет мимические морщины, омолаживает кожу, эффективный метод борьбы с бессонницей".

Напомним, "Какая же ты красивая": TAYANNA в коротких шортах сверкнула стройными ногами на сцене.

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