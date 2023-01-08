Так, на своїй сторінці в Інстаграм Леся вирішила поділитися не просто розкішним чином, а модною цибулею не зовсім за останньою погодою. Напередодні Святвечора телеведуча відвідала Трускавець Львівщини.
На одній із вулиць міста знаменитість позувала у блакитній трикотажній сукні з відкритим декольте, яке доповнила трендовою коричневою дублянкою з овчиною та хутряною панамою.
Акуратний шарф відразу в трьох відтінках від Louis Vuitton доповнив її цибулю. Також Леся одягла коричневі сонцезахисні окуляри.
«Трускавець. Моє місце сили та здоров'я 🫶» - пише Нікітюк.
"Такого ще ніхто не бачив": Україна переплюнула Пентагон, подробиці
Юнаки побили добровольця за зауваження на зупинці, відео: тепер потрібен місяць реабілітації
Міхалкову залишилося небагато: з'явилася інформація з реанімації
Захисник "Азовсталі" Діанов поділився правдою про родичів: "Наді мною знущалися, а дєд…"
"Як вистачає совісті": Кухар із "Танців з зірками" показала розваги з дітьми і розлютила українців
«У мене також є близькі друзі із Трускавця! 😉; А нас Трускавець дав притулок у березні... Друге рідне місто;
Леся мішок на шию закрутить, - ви все одно запитаєте що це за марка 😂 Хлопці, вчиться краще компліменти гарні говорити!
Лесюня, виглядайте відпадно і бережіть своє здоров'я, не ходіть розхристана))); Леся, напевно, з цієї п'яної вишні вийшла, бо настрій ого- го 🔥 Та гарна якась ❤️».
Раніше Нікітюк уже поділилася з читачами, як мати ідеальну фігуру без виснажливих дієт та вправ. Як виявилося, корисну пораду вона отримала від знаменитого кулінара та ведучого Бориса Бурди.
Нагадаємо, "Яка ж ти красива": TAYANNA у коротких шортах блиснула стрункими ногами на сцені.
Як повідомляла Politeka, "Ну що ж ви з нами робите": Великий з "Квартал 95" їдко висміяв путіна та його огірочки, відео.
Також Politeka писала, що "За цей рік я…": Лобода несподівано заговорила українською мовою та підбила підсумки.