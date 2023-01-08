Так, на своїй сторінці в Інстаграм Леся вирішила поділитися не просто розкішним чином, а модною цибулею не зовсім за останньою погодою. Напередодні Святвечора телеведуча відвідала Трускавець Львівщини.

На одній із вулиць міста знаменитість позувала у блакитній трикотажній сукні з відкритим декольте, яке доповнила трендовою коричневою дублянкою з овчиною та хутряною панамою.

Акуратний шарф відразу в трьох відтінках від Louis Vuitton доповнив її цибулю. Також Леся одягла коричневі сонцезахисні окуляри.

«Трускавець. Моє місце сили та здоров'я 🫶» - пише Нікітюк.

«У мене також є близькі друзі із Трускавця! 😉; А нас Трускавець дав притулок у березні... Друге рідне місто;

Леся мішок на шию закрутить, - ви все одно запитаєте що це за марка 😂 Хлопці, вчиться краще компліменти гарні говорити!

Лесюня, виглядайте відпадно і бережіть своє здоров'я, не ходіть розхристана))); Леся, напевно, з цієї п'яної вишні вийшла, бо настрій ого- го 🔥 Та гарна якась ❤️».

Раніше Нікітюк уже поділилася з читачами, як мати ідеальну фігуру без виснажливих дієт та вправ. Як виявилося, корисну пораду вона отримала від знаменитого кулінара та ведучого Бориса Бурди.

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