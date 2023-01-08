Так, на своей странице в Инстаграм Леся решила поделиться не просто роскошным образом, а модным луком не совсем по последней погоде. Накануне Сочельника телеведущая посетила Трускавец Львовской области.

На одной из улиц города знаменитость позировала в голубом трикотажном платье с открытым декольте, которое дополнила трендовой коричневой дубленкой с овчиной и меховой панамой.

Аккуратный шарф сразу в трех оттенках от Louis Vuitton дополнил ее лук. Также Леся надела коричневые солнцезащитные очки.

«Трускавец. Мое место силы и здоровье 🫶» - пишет Никитюк.

«У меня также есть близкие друзья из Трускавца! 😉; А нас Трускавец приютил в марте... Второй родной город;

Леся мешок на шею закрутит, - вы все равно спросите что это за марка 😂 Ребята, учится лучше комплименты хорошие говорить!

Лесюня, выглядите отпадно и берегите свое здоровье, не ходите расхристана))); Леся, наверное, из этой пьяной вишни вышла, потому что настроение ого- го🔥 Та красивая какая ❤️».

Ранее Никитюк уже поделилась с читателями, как иметь идеальную фигуру без изнурительных диет и упражнений. Как оказалось, полезный совет она получила от знаменитого кулинара и ведущего Бориса Бурды.

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