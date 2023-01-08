Вчора пройшов черговий ефір випуску «Холостяка», цього разу Алекс Топольський познайомився з батьками чотирьох дівчат – Марини, Саші, Каті та Саші, після чого провів останню церемонію троянд. Перед фіналом вибули одразу дві учасниці, через що в мережі почали обговорювати побачене.

Перший проект покинула косметолог Марина. На знайомстві з батьками Алекс зрозумів, що дівчина соромиться свого минулого та місця, де вона народилася. Холостяк сказав, що дівчині слід прийняти своє минуле, аби будувати майбутнє.

Саша Погорєлова також пішла за крок до фіналу, головний герой зізнався, що це було нелегко. Але інфантильність Олександри заважає розвиватись романтиці.

Таким чином, у фінал шоу "Холостяк-12" пройшли дві дівчини – Олександра Мудра та фотомодель Катя.

«За кого з дівчат вболіваєте?» - Запитують у мережі.

Українці почали коментувати:

«Давайте вгадаю) Виграє Мудра, винесе йому мозок першого ж місяця і вони розійдуться 😂; Катя, з першого випуску і досі 😍🥰; Холостяк перетворився на проект «Врятуйте сім'ю мудрою» 😨

Мудра – це ходячий винос мозку 😂; Хай би вибрав Мудру і не мучив Катю тому що вона заслуговує на краще!; З такою закритою мамою, не дивно, що Мудра виросла такою людиною.

Найкращий фінал - коли він вибере Катю, а вона скаже - іди лісом! Або одразу вибере Мудру, бо вони один одного стоять!».

Раніше на своїй сторінці в Instagram підприємець показав зворушливе архівне фото з батьком, який кілька років тому загинув в автокатастрофі, та присвятив йому листа.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

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