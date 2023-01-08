Вчера прошел очередной эфир выпуска «Холостяка», в этот раз Алекс Топольский познакомился с родителями четверых девушек - Марины, Саши, Кати и Саши, после чего провел последнюю церемонию роз. Перед финалом выбыли сразу две участницы, из-за чего в сети принялись обсуждать увиденное.

Первой проект покинула косметолог Марина. На знакомстве с родителями Алекс понял, что девушка стесняется своего прошлого и места, где она родилась. Холостяк сказал, что девушке следует принять свое прошлое, чтобы строить будущее.

Саша Погорелова также ушла за шаг до финала, главный герой признался, что это было нелегко. Но инфантильность Александры мешает развиваться романтике.

Таким образом, в финал шоу "Холостяк-12" прошли две девушки - Александра Мудрая и фотомодель Катя.

«За кого из девушек болеете?» - спрашивают в сети.

Украинцы принялись комментировать:

«Давайте угадаю) Выиграет Мудрая, вынесет ему мозг в первый же месяц и они разойдутся 😂; Катя, с первого выпуска и поныне 😍🥰; Холостяк превратился в проект «Спасите семью мудрой» 😨

Мудрая – это ходячий вынос мозга 😂; Пусть бы выбрал Мудрую и не мучил Катю потому что она заслуживает лучшего!; С такой закрытой мамой, не удивительно, что Мудра выросла таким человеком.

Лучший финал – когда он выберет Катю, а она скажет – ийди лесом!!! Или сразу выберет Мудрую, потому что они друг друга стоят!».

Ранее на своей странице в Instagram предприниматель показал трогательное архивное фото с отцом, который несколько лет назад погиб в автокатастрофе, и посвятил ему письмо.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.

Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.