Українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів "Холостяка", вирішила цього разу поділитися новими кадрами після свят. Дівчина часто намагається вражати новими образами та отримує багато компліментів.

Так, на цей раз Даша поділилася знімками після прогулянки. Свята дівчина вирішила провести тихо, без зайвої уваги і не розкривала, з ким була разом.

«Зимовий муд» - коротко написала Даша.

У мережі підтримали:

«Завжди чудові фото 😍 надихаєте 🔥; Красуня ❤️ З Різдвом Христовим!!!!Добра, миру, любові 💞;

Яка ви гарна 😍; як завжди 🔥; неймовірна 😍; подобається такий образ».

Українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", продовжує ділитися кадрами в Інстаграм. Такі фото та відео викликають багато обговорень і часто критики серед українок, особливо вони зацікавлені незвичайною форою губ зірки.

"Сама собі натхнення 🥹🤍" - ділиться Даша під кадрами.

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