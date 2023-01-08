Украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов "Холостяка", решила в этот раз поделиться новыми кадрами после праздников. Девушка часто старается впечатлять новыми образами и получает много комплиментов.
Так, в этот раз Даша поделилась снимкоми после прогулки. Праздники девушка решила провести тихо, без лишнего внимания и не стала раскрывать, с кем была вместе.
«Зимний муд🤍» - коротко написала Даша.
В сети поддержали:
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«Всегда прекрасные фото 😍 вдохновляете 🔥; Красавица ❤️ С Рождеством Христовым!!!!Добра, мира, любви 💞;
Какая вы красивая 😍; как всегда🔥; невероятная 😍; нравится такой образ».
Украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", продолжает делиться кадрами в Инстаграм. Такие фото и видео вызывают много обсуждений и нередко критики среди украинок, в особенности они заинтересованы необычной форой губ звезды.
«Сама себе вдохновение 🥹🤍» - делится Даша под кадрами.
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