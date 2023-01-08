Украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов "Холостяка", решила в этот раз поделиться новыми кадрами после праздников. Девушка часто старается впечатлять новыми образами и получает много комплиментов.

Так, в этот раз Даша поделилась снимкоми после прогулки. Праздники девушка решила провести тихо, без лишнего внимания и не стала раскрывать, с кем была вместе.

«Зимний муд🤍» - коротко написала Даша.

В сети поддержали:

«Всегда прекрасные фото 😍 вдохновляете 🔥; Красавица ❤️ С Рождеством Христовым!!!!Добра, мира, любви 💞;

Какая вы красивая 😍; как всегда🔥; невероятная 😍; нравится такой образ».

Украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", продолжает делиться кадрами в Инстаграм. Такие фото и видео вызывают много обсуждений и нередко критики среди украинок, в особенности они заинтересованы необычной форой губ звезды.

«Сама себе вдохновение 🥹🤍» - делится Даша под кадрами.

Напомним, кума Лорак Подкопаева обратилась к украинцам из Америки.

Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Витвицкая показала подросшего щенка, который оконфузился в прямом эфире.

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss довела до слез, исполнив свой хит в новогоднюю ночь.