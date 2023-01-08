Відома співачка Даша Астаф'єва показала, як може здивувати українців не лише на сцені.

Після 24 лютого Даша Астаф'єва незважаючи на страх і паніку вирішила допомагати разом з іншими українками. Вона готувала для ЗСУ, чистила з усіма картоплю та прибирала на кухні після довгого дня.

Перші тижні про життя Даші не знали в мережі, а сама вона не піарилася на допомогу військовим. Лише згодом Астаф'єва прокоментувала, як змінилося її життя і чим вона

"Перекваліфікація! Тут дуже пишалася Дашею Астаф'євою, бо вона показала, що крутіше навіть, ніж ми думали" - пише одна з дівчат, що працювала з артисткою разом.

Раніше знаменита артистка поскаржилася на подію, яка вибила її зі звичного ритму життя. Після свят Дашу розчарувала подія, пов'язана з пам'яттю її рідних.

Друзі, розповім вам про новий рівень дна.

Напередодні новорічних свят, на могилі мого дідуся спилили ялинку, яка росла там більш ніж дванадцять років!

Як мені жаль, що серед нас є такі тварюки… — Дарія Астаф‘єва (@DariiaAstafieva) January 4, 2023

«Друзі, розповім вам про новий рівень дна. Напередодні новорічних свят, на могилі мого дідуся спиляли ялинку, яка росла там понад дванадцять років! Як мені шкода, що серед нас є такі тварюки…» – поділилася Даша.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон