Після 24 лютого Даша Астаф'єва незважаючи на страх і паніку вирішила допомагати разом з іншими українками. Вона готувала для ЗСУ, чистила з усіма картоплю та прибирала на кухні після довгого дня.

Перші тижні про життя Даші не знали в мережі, а сама вона не піарилася на допомогу військовим. Лише згодом Астаф'єва прокоментувала, як змінилося її життя і чим вона

"Перекваліфікація! Тут дуже пишалася Дашею Астаф'євою, бо вона показала, що крутіше навіть, ніж ми думали" - пише одна з дівчат, що працювала з артисткою разом.

Раніше знаменита артистка поскаржилася на подію, яка вибила її зі звичного ритму життя. Після свят Дашу розчарувала подія, пов'язана з пам'яттю її рідних.

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«Друзі, розповім вам про новий рівень дна. Напередодні новорічних свят, на могилі мого дідуся спиляли ялинку, яка росла там понад дванадцять років! Як мені шкода, що серед нас є такі тварюки…» – поділилася Даша.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон